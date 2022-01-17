Біля метро "Вокзальна" знайшли закривавлене тіло чоловіка: моторошні фото

У Києві біля входу на станцію метро "Вокзальна" виявили бездиханне тіло чоловіка. Це сталося вранці 17 січня.

За словами свідків, на місці вже працювали лікарі та поліцейські. Наразі обставини загибелі покійного невідомі.

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Смерть була не насильницькою

За попередньою інформацією, тіло людини було повністю закривавленим. Втім згодом стало відомо, що чоловіку перед смертю стало зле, і він присів навколішки. Поліціянти, які були поряд, почали реанімувати його й викликали медиків, однак хворий помер ще до їх приїзду.



Тіло людини лежало на асфальті біля входу в метро / Фото "Києва оперативного"



На місці трагедії працювали медики та поліція /Фото "Києва оперативного"

Смерть жінки у підземці: схоже

Наприкінці жовтня на столичній станції метро "Дорогожичі" раптово померла літня жінка. Її тіло знайшли просто серед перону. Згодом з'ясувалося, що причиною смерті 80-річної пенсіонерки стали проблеми із серцем.

Текст публікації "Києва оперативного":

На "Вокзальній", біля входу до метро, виявили тіло мертвого чоловіка. Очевидці кажуть, що людина вся у крові. Зараз на місці працюють лікарі та правоохоронці. Інформація уточнюється.

За інформацією правоохоронців, чоловіку біля станції метро "Вокзальна" стало зле, він присів навколішки. Наряд поліції викликав швидку і почав реанімувати чоловіка, але, на жаль, він помер до приїзду лікарів.