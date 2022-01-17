Возле метро "Вокзальная" нашли окровавленное тело мужчины: жуткие фото

В Киеве у входа на станцию метро "Вокзальная" обнаружили бездыханное тело мужчины. Это произошло утром 17 января.

По словам свидетелей, на месте уже работали врачи и полицейские. Сейчас обстоятельства гибели покойного неизвестны.

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Смерть могла быть насильственной

По предварительной информации, тело человека было полностью окровавлено. Это может свидетельствовать о том, что мужчину убили, нанеся ему серьезное ранение.

Тело человека лежало на асфальте у входа в метро / Фото "Киева"

На месте трагедии работали медики и полиция / Фото "Киева Оперативного"

Смерть женщины в подземке: похоже

В конце октября на столичной станции метро "Дорогожичи" внезапно умерла пожилая женщина. Ее тело нашли прямо среди перрона. Впоследствии выяснилось, что причиной смерти 80-летней пенсионерки стали проблемы с сердцем.

Текст публикации "Киева оперативного":

На "Вокзальной", у входа в метро, обнаружили тело мертвого мужчины. Очевидцы говорят, что человек весь в крови. Сейчас на месте работают врачи и правоохранители. Информация уточняется.