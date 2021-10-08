Мужчину начали спасать прямо в вагоне, а потом вывели на перрон. На вид ему примерно 45 – 50 лет.

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Подозревают ножевое ранение

По одной из версий, мужчину могли подрезать. Впрочем, пока все детали инцидента неизвестны. Пострадавший мужчина потерял много крови.



Кровотечение у пассажира открылось прямо в вагоне метро / Скриншот видео

На помощь пришла полиция

Первую домедицинскую помощь мужчине с кровотечением предоставили правоохранители. Они наложили на ногу жгут и остались с ним ждать бригаду скорой помощи. Движение поездов на станции в конце концов возобновили.



Первую помощь пострадавшему оказали полицейские / Скриншот видео

На "Теремках" остановили движение из-за вероятного ранения пассажира: видео – Внимание! Кадры 18+

На метро "Теремки" у мужчины открылось сильное кровотечение: видео – Внимание! Кадры 18+

Спасение пассажира с кровотечением в трамвае

В Днепре курсант вуза МВД спас дедушку с кровотечением. Пенсионер выпал из трамвая и сильно разбил голову. Из-за этого он потерял сознание. Парень наложил пострадавшему повязку и оставался с ним до приезда медиков.