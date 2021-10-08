Слухи о том, что потерпевший получил ножевое ранение в поезде, опровергли в управлении полиции Киевского метрополитена.

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Ехал в метро после посещения хирурга

Как выяснилось, мужчина воспользовался подземкой после операции на ноге. Однако у него разошлись швы и открылось сильное кровотечение.

Жизнь – в безопасности

Пассажиру немедленно оказали квалифицированную помощь. В конце концов он отказался от госпитализации и самостоятельно уехал домой.



Мужчина сам поехал домой после получения помощи на станции / Скриншот видео

Утренний переполох на платформе