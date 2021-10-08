Слухи о том, что потерпевший получил ножевое ранение в поезде, опровергли в управлении полиции Киевского метрополитена.

По теме На метро "Теремки" останавливали движение из-за кровотечения у пассажира: могли подрезать

Ехал в метро после посещения хирурга

Как выяснилось, мужчина воспользовался подземкой после операции на ноге. Однако у него разошлись швы и открылось сильное кровотечение.

Жизнь – в безопасности

Пассажиру немедленно оказали квалифицированную помощь. В конце концов он отказался от госпитализации и самостоятельно уехал домой.

Кровотеча у пасажира на метро Теремки, в чоловіка розійшлися шви після операції, в поліції не підтвердили поранення
Мужчина сам поехал домой после получения помощи на станции / Скриншот видео

Утренний переполох на платформе

  • Из-за инцидента с пассажиром движение поездов пришлось остановить.
  • Дежурные полицейские вывели мужчину из вагона и на перроне наложили ему жгут.
  • Впоследствии на станцию прибыли медики и оказали пострадавшему квалифицированную помощь.