Причиной экстренных действий стало падение багажа на пути. Так, пассажиры по неосмотрительности уронили с платформы детский самокат.

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Всю линию обесточили

Чтобы безопасно поднять вещь, работники метро выключили напряжение на контактном рельсе, которое питает поезда током. Следовательно, движение остановили на всей красной линии.

Как не попасть впросак в метро

Сотрудники подземки напомнили пассажирам, что для их же безопасности следует придерживаться двух простых правил:

не заходить за ограничительную линию;

держаться за поручень на эскалаторе и в вагонах.



Схема линий киевского метро / Фото официального сайта Киевского метрополитена

Неадекват парализовал синюю ветку метро: похожее

Неадекватный молодой человек заставил сотрудников метро на несколько минут остановить синюю линию 14 сентября. Парень бегал прямо по рельсам на "Контрактовой площади". Он якобы был нетрезв. При этом полицейский, который за всем наблюдал, не сделал нарушителю ни одного замечания.