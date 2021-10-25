По словам очевидцев, речь идет о женщине, поскольку возле тела стояла женская сумочка. На место инцидента прибыла полиция для выяснения всех обстоятельств.

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Трагедия случилась на станции метро "Дорогожичи" / Фото dtp.kiev.ua

Не успели спасти

Женщина скончалась из-за резкого ухудшения здоровья. На фото видно, что тело накрыли прямо посреди перрона.

Впоследствии правоохранители рассказали детали о погибшей, пишет "Сегодня". Это 80-летняя киевлянка. Жизнь женщины якобы оборвалась из-за проблем с сердцем. Однако окончательную причину смерти назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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