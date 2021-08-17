Инцидент произошел на днях на станции подземки "Нивки". Пассажира без сознания увидела работница метро, ​​которая сразу обратилась к полицейскому Максиму Троценко.

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Мужчина сразу побежал на место инцидента и начал оказывать больному помощь.

Сердце едва билось

Когда правоохранитель увидел потерпевшего, лица пассажира было бледным и синим. Его сердце едва билось, а дыхание было медленным.

Полицейский понял, что у мужчины может быть сердечная недостаточность, поэтому начал сердечную реанимацию с помощью дефибриллятора.

За 20 минут попыток вернуть больного к жизни, он пришел в себя.

Когда на станцию ​​метро приехали медики, они решили госпитализировать пациента в больницу. Работники скорой признали, что действия правоохранителя были правильными и спасли пассажиру жизнь.

Смотрите видео с полицейским, который реанимировал пассажира метро в Киеве:

Дефибрилляторы на станциях Киевского метро появились в свободном доступе только в мае 2021 года. Долгое время активисты уговаривали власти города и руководителей подземки установить эти приборы, которые позволили бы реанимировать людей. После нескольких лет обсуждений на всех станциях метрополитена все же появились стационарные дефибрилляторы. С их помощью уже спасли несколько жизней.