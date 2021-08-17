Інцидент стався днями на станції підземки "Нивки". Непритомного пасажира побачила працівниця метро, яка одразу звернулася до поліцейського Максима Троценка.

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Чоловік одразу побіг на місце інциденту та почав надавати хворому допомогу.

Серце ледве билося

Коли правоохоронець побачив потерпілого, обличчя пасажира було блідим та синім. Його серце ледь билося, а дихання було повільним.

Поліцейський зрозумів, що у чоловіка може бути серцева недостатність, тому почав серцеву реанімацію за допомогою дефібрилятора.

За 20 хвилин спроб повернути хворого до життя, він прийшов до тями.

Коли на станцію метро приїхали медики, вони вирішили госпіталізувати пацієнта до лікарні. Працівники швидкої визнали, що дії правоохоронця були вірними та врятували пасажиру життя.

Дивіться відео з поліцейським, який реанімував пасажира метро у Києві:

Дефібрилятори на станціях Київського метро з'явилися у вільному доступі лише у травні 2021. Довгий час активісти вмовляли владу міста та керівників підземки встановити ці прилади, які б дали змогу реанімувати людей. Після кількох років обговорень на всіх станціях метрополітену все ж з'явилися стаціонарні дефібрилятори. За їх допомогою вже врятували кілька життів.