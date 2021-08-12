Бійка правоохоронців у Білій Церкві: поліція проведе службове розслідування
12 серпня 2021 , 14:53Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
На Київщині, у Білій Церкві між працівниками поліції охорони спалахнув конфлікт. Відеозапис бійки потрапив у мережу, а обласне управління поліції вирішило провести службове розслідування.
Раніше у Київській області між поліцейськими виник конфлікт, який переріс в штовханину. Усе це вдалося зафіксувати на камеру.
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У поліції відреагували на бійку правоохоронців
Ми засуджуємо непрофесійну поведінку поліцейських і проводимо профілактичні бесіди серед усього особового складу,
– заявили у поліції.
Там зазначили, що розпочали за фактом інциденту службове розслідування.
Бійка працівників поліції охорони: що відомо
- Відео бійки, зняте з багатоповерхівки, активно розійшлося мережею.
- Наразі деталі конфлікту невідомі. На кадрах видно, що один правоохоронець зчепився з іншим, а їхні колеги намагались вгамувати обидвох.
- У мережі під оприлюдненим відео користувачі поставили іронічне запитання: "Куди дзвонити, коли поліція вбиває поліцію?".
Бійка поліцейських у Білій Церкві: дивіться відео