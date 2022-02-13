"Бориспіль" працює у звичному режимі, але є деякі зміни в рейсах

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" продовжує працювати в штатному режимі. Практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів.

Інформацію про роботу летовища станом на 13 лютого повідомили у Міністерстві інфраструктури.

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Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи безпеку та високий рівень авіабезпеки у повному обсязі. Всі необхідні міжнародні стандарти дотримуються,

– зазначили у відомстві.

Водночас інформують, що практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках.

Скасовані або змінені авіарейси

Однак є авіакомпанії, які все ж змінили або скасували рейси, а саме:

Компанія KLM скасовувала всі свої рейси з 13.02 по 17.02.2022;

FLY-DUBAI – змінила графіки з 14.02 по 28.02.2022: прибуття о 17:25, замість 22:35; відправлення о 18:25, замість 23:25;

QATAR AIRWAYS XQR 295 і 296 – скасовано рейс 14.02.2022, тому що буде виконуватися рейс на більшому повітряному судні за розкладом;

AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 202.

Закриття неба над Україною: що відомо

В Україні 13 лютого почалася поширюватися інформація про нібито закриття авіасполучення. Передумовою до цього стало те, що страхові компанії відкликають гарантії на перельоти.

У Міністерстві інфраструктури назвали такі заяви фейковими. Ба більше, наголосили, що закриття авіапростору є суверенним правом нашої держави. Свою чергою Україна готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки ринку.

Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються рішення уряду.

З усіх питань щодо скасування та затримки рейсів, громадянам варто звертатися безпосередньо до авіакомпаній, які обслуговують ці рейси.

Текст публікації Міністерства інфраструктури:

Інформація щодо роботи ДП МА "Бориспіль" від 13 лютого 2022 року

У зв'язку з суперечливою інформацією на тлі зростання напруженості навколо України, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" повідомляє наступне:

"Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи безпеку і високий рівень авіабезпеки у повному обсязі.

Уважно слідкуйте за інформацією про розклад руху літаків авіакомпаній на онлайн-табло нашого сайту.

Зі всіх питань щодо скасування та затримки рейсів, звертайтеся безпосередньо до авіакомпаній, які обслуговують ці рейси.

Найближчим часом розклад може змінюватись. Ми уважно слідкуємо за всіма змінами. Водночас повідомляємо, що станом на сьогодні, практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів.

Окремо повідомляємо:

Компанія KLM скасовувала всі свої рейси з 13.02 по 17.02.2022.

FLY-DUBAI – змінила графіки з 14.02 по 28.02.2022: прибуття о 17:25, замість 22:35; відправлення о 18:25, замість 23:25

QATAR AIRWAYS XQR 295 і 296 – скасовано рейс 14.02.2022, тому що буде виконуватися рейс на більшому повітряному судні за розкладом

AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 202, слідкуйте за розкладом на офіційному табло сайту аеропорту

Ще раз наголошуємо на тому, що всі необхідні Міжнародні стандарти дотримуються, аеропорт працює в штатному режимі.

То ж, зберігайте спокій і слідкуйте за можливими змінами у розкладі".