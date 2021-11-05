У "Борисполі" за добу спіймали 17 пасажирів з підробленими COVID-сертифікатами

Працівники поліції та прикордонної служби викрили 17 зловмисників, які купили підроблені сертифікати про щеплення від COVID-19. Пасажири сподівалися, що можуть потрапити до України та вилетіти з країни за допомогою фальшивих документів.

За даними поліції Київщини, за 4 листопада порушників спіймали аж 17. Побачивши ознаки підробки у сертифікатах зловмисників, працівники прикордонної служби викликали на місце поліцейських.

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За кожним фактом правопорушення слідчі відкривали кримінальне провадження.

Мають шукати виробників фальшивок

Як зазначили у поліції Київської області, дії власників підроблених COVID-сертифікатів кваліфікували як використання підроблених документів. Власникам фальшивок загрожує до 6 місяців арешту або до 2 років обмеження волі або 850 гривень штрафу.

Поліцейські мають встановити, хто саме продав зловмисникам-антивакцинаторам підробки. За виготовлення фальшивих сертифікатів карають вже арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Формально повну правову кваліфікацію всім інцидентам поліцейські обіцяють надати після проведення відповідних перевірок.

Статті поки що не існує

Наразі у Кримінальному кодексі України відсутня стаття, яка б могла адекватно карати як тих, хто користується підробленими сертифікатами, так і їх виробників. Через це депутати Верховної Ради швидкоруч розробили законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу.

Якщо за зміни проголосують, власників підроблених документів про проведення профілактичних щеплень каратимуть штрафом у 17 або 34 тисячі гривень. Крім того, зловмисникам загрожуватиме до 2 років обмеження волі.