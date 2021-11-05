В "Борисполе" за сутки поймали 17 пассажиров с поддельными COVID-сертификатами

Сотрудники полиции и пограничной службы разоблачили 17 злоумышленников, купивших поддельные сертификаты о прививках от COVID-19. Пассажиры надеялись, что могут попасть в Украину и вылететь из страны с помощью фальшивых документов.

По данным полиции Киевщины, за 4 ноября поймали 17 нарушителей. Увидев признаки подделки в сертификатах злоумышленников, сотрудники пограничной службы вызвали на место полицейских.

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По каждому факту правонарушения следователи открывали уголовное производство.

Должны искать производителей фальшивок

Как отметили в полиции Киевской области, действия владельцев поддельных COVID-сертификатов квалифицировали как использование поддельных документов. Владельцам фальшивок грозит до 6 месяцев ареста или до 2 лет ограничения свободы или 850 гривен штрафа.

Полицейские должны установить, кто именно продал злоумышленникам-антивакцинаторам подделку. За изготовление фальшивых сертификатов наказывают уже арестом сроком от трех до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет.

Формально полную правовую квалификацию всем инцидентам полицейские обещают предоставить после проведения соответствующих проверок.

Статьи пока не существует

Сейчас в Уголовном кодексе Украины отсутствует статья, которая могла бы адекватно наказывать как тех, кто пользуется поддельными сертификатами, так и их производителей. Поэтому депутаты Верховной Рады быстро разработали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс.

Если за изменения проголосуют, владельцев поддельных документов о проведении профилактических прививок будут наказывать штрафом в 17 или 34 тысяч гривен. Кроме того, злоумышленникам грозит до 2 лет ограничение свободы.