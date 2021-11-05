В "Борисполе" за сутки поймали 17 пассажиров с поддельными COVID-сертификатами
Источник:полиция Киевской области
Сотрудники полиции и пограничной службы разоблачили 17 злоумышленников, купивших поддельные сертификаты о прививках от COVID-19. Пассажиры надеялись, что могут попасть в Украину и вылететь из страны с помощью фальшивых документов.
По данным полиции Киевщины, за 4 ноября поймали 17 нарушителей. Увидев признаки подделки в сертификатах злоумышленников, сотрудники пограничной службы вызвали на место полицейских.
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По каждому факту правонарушения следователи открывали уголовное производство.
Должны искать производителей фальшивок
- Как отметили в полиции Киевской области, действия владельцев поддельных COVID-сертификатов квалифицировали как использование поддельных документов. Владельцам фальшивок грозит до 6 месяцев ареста или до 2 лет ограничения свободы или 850 гривен штрафа.
- Полицейские должны установить, кто именно продал злоумышленникам-антивакцинаторам подделку. За изготовление фальшивых сертификатов наказывают уже арестом сроком от трех до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет.
- Формально полную правовую квалификацию всем инцидентам полицейские обещают предоставить после проведения соответствующих проверок.
Статьи пока не существует
Сейчас в Уголовном кодексе Украины отсутствует статья, которая могла бы адекватно наказывать как тех, кто пользуется поддельными сертификатами, так и их производителей. Поэтому депутаты Верховной Рады быстро разработали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс.
Если за изменения проголосуют, владельцев поддельных документов о проведении профилактических прививок будут наказывать штрафом в 17 или 34 тысяч гривен. Кроме того, злоумышленникам грозит до 2 лет ограничение свободы.