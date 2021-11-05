По данным полиции Киевщины, за 4 ноября поймали 17 нарушителей. Увидев признаки подделки в сертификатах злоумышленников, сотрудники пограничной службы вызвали на место полицейских.

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По каждому факту правонарушения следователи открывали уголовное производство.

Должны искать производителей фальшивок

  • Как отметили в полиции Киевской области, действия владельцев поддельных COVID-сертификатов квалифицировали как использование поддельных документов. Владельцам фальшивок грозит до 6 месяцев ареста или до 2 лет ограничения свободы или 850 гривен штрафа.
  • Полицейские должны установить, кто именно продал злоумышленникам-антивакцинаторам подделку. За изготовление фальшивых сертификатов наказывают уже арестом сроком от трех до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет.
  • Формально полную правовую квалификацию всем инцидентам полицейские обещают предоставить после проведения соответствующих проверок.

Статьи пока не существует

Сейчас в Уголовном кодексе Украины отсутствует статья, которая могла бы адекватно наказывать как тех, кто пользуется поддельными сертификатами, так и их производителей. Поэтому депутаты Верховной Рады быстро разработали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс.

Если за изменения проголосуют, владельцев поддельных документов о проведении профилактических прививок будут наказывать штрафом в 17 или 34 тысяч гривен. Кроме того, злоумышленникам грозит до 2 лет ограничение свободы.