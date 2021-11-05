За даними поліції Київщини, за 4 листопада порушників спіймали аж 17. Побачивши ознаки підробки у сертифікатах зловмисників, працівники прикордонної служби викликали на місце поліцейських.
Дивіться також Пів години сварок: з потяга у Харкові зняли сім'ю, яка не хотіла показувати COVID-сертифікати
За кожним фактом правопорушення слідчі відкривали кримінальне провадження.
Мають шукати виробників фальшивок
- Як зазначили у поліції Київської області, дії власників підроблених COVID-сертифікатів кваліфікували як використання підроблених документів. Власникам фальшивок загрожує до 6 місяців арешту або до 2 років обмеження волі або 850 гривень штрафу.
- Поліцейські мають встановити, хто саме продав зловмисникам-антивакцинаторам підробки. За виготовлення фальшивих сертифікатів карають вже арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
- Формально повну правову кваліфікацію всім інцидентам поліцейські обіцяють надати після проведення відповідних перевірок.
Статті поки що не існує
Наразі у Кримінальному кодексі України відсутня стаття, яка б могла адекватно карати як тих, хто користується підробленими сертифікатами, так і їх виробників. Через це депутати Верховної Ради швидкоруч розробили законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу.
Якщо за зміни проголосують, власників підроблених документів про проведення профілактичних щеплень каратимуть штрафом у 17 або 34 тисячі гривень. Крім того, зловмисникам загрожуватиме до 2 років обмеження волі.