У "Борисполі" закривають пункт масової вакцинації

Пункт щеплення від COVID-19, який працював у міжнародному аеропорті "Бориспіль" трошки більше місяця, припиняє свою роботу з 18 вересня. З чим це пов'язано, невідомо.

Згідно з офіційними даними, за весь період роботи в пункті масової вакцинації отримали щеплення всього лише 2 173 людини. Скоріш за все, такий маленький попит на вакцинацію пов'язаний з тим, що авіаперельотами користуються здебільшого вже щеплені люди.

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Вакцинуватися від COVID-19 у "Борисполі" могли лише громадяни України, особи з посвідкою на проживання або біженця.

Закрили без пояснень

Пункт вакцинації у терміналі D аеропорту почав роботу 9 серпня. Отримати дозу препаратів компаній Sinovac та Pfizer могли всі бажаючі з 9:00 до 15:00 у порядку живої черги.

У МОЗ та самому аеропорті про причини закриття пункту вакцинації нічого не розповіли.

У пресслужбі повітряної гавані зазначили, що найближчий до аеропорту пункт щеплення працює у Борисполі на вулиці Київський шлях, 71. Додаткову інформацію про роботу пункту можна отримати за телефоном: 0 800 60 20 19.

Станом на 16 вересня добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні зріс на 5 744 випадки. Серед інфікованих 629 дітей та 95 медпрацівників. Вакцинували проти коронавірусу ще 118 786 громадян. До лікарень госпіталізували 1 507 пацієнтів з симптомами коронавірусу.