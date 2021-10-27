У "Борисполі" затримали чоловіка, який викрав чоловіка та забрав біткойни на шалену суму

Поліцейські вдягли кайданки на одного з членів злочинного угруповання. Чоловік переховувався від слідства за кордоном. Затримали його у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Правоохоронці стверджують, що чоловік вчинив злочин у квітні 2021 року у Києві. Він разом зі спільником затягнув потерпілого в автівку та вивезли до орендованого будинку на Київщині.

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Зловмисники змусили чоловіка віддати їм доступ до електронних гаманців з біткойнами на 2,5 мільйона гривень.

Катували та залишили в лісі

Слідчі з'ясували, що злочин вчинили двоє мешканців Полтавщини. Вони спланували викрадення киянина, який займався обміном криптовалюти.

Чоловіки викрали постраждалого, вивезли до села на Київщині, де утримували в орендованому будинку та катували.

Зловмисники погрожували чоловіку розправою та забрали у нього біткойнів на чималу суму.

Після цього чоловіки відвезли потерпілого у ліс на Полтавщину та залишили там.

Правоохоронці швидко встановили особи злочинців та з'ясували, що підозрювані виїхали з України. Фігурантів злочину оголосили у розшук. Крім того, слідчі заблокували операції з електронними грошима киянина, а також повернули частину вкрадених коштів.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні викрадення людини, вимаганні та грабежу. Місцеперебування його спільника намагаються встановити.

26 жовтня судді вирішили тримати підозрюваного під вартою без можливості вийти під заставу.

Якщо провину чоловіка встановлять у суді, йому загрожуватиме до 10 років ув'язнення.