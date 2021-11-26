Брехав, що родич у лікарні: у Києві затримали шахрая, який видурив у пенсіонерів 100 тисяч

У Києві затримали уродженця нині окупованого Росією Луганська, який обманом заволодів 100 тисячами гривень, ошукавши двох пенсіонерів. Про це стало відомо 25 листопада.

Наразі 43-річному чоловіку вже оголосили про підозру і невдовзі оберуть запобіжний захід. За шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому і вчинене повторно, йому загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк 1 – 2 роки, або обмеження волі до 5 років, або її позбавлення до 3 років.

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Чоловік привласнив собі 100 тисяч гривень заощаджень двох пенсіонерів / Фото Київської міської прокуратури

Двічі задіяв стару схему

Правоохоронці встановили, що у листопаді зловмисник ввів в оману двох людей поширеною схемою "ваш родич у лікарні". Спершу він зателефонував 83-річному чоловіку на домашній телефон і заявив, що його похресник нібито потрапив в аварію та потребує негайного лікування за 15 тисяч гривень. Дідусь повірив шахраю і передав йому цю суму.

Також чоловіка судитимуть за заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою – за це передбачено штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи до 240 годин, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років.

Відчувши свою безкарність, підозрюваний повторив "трюк" із 85-річною жінкою. Їй він набрехав, нібито донька також потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, а на лікування потрібно 85 тисяч гривень.

На щастя, поліція миттєво зреагувала на злочин і спіймала зловмисника на гарячому. Відтак, гроші бабусі їм вдалося вилучити.