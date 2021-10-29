У Броварах під Києвом в квартирі знайшли мертвою цілу сім'ю: моторошні фото

Моторошний випадок стався вдень 29 жовтня. У квартирі багатоповерхівки знайшли тіла трьох дорослих людей – сімейного подружжя та їх доньки. Судмедексперти не знайшли на тілах ознак насильницької смерті.

Близько 13:00 29 жовтня до правоохоронців звернулася стурбована жінка. Вона розповіла, що досить довгий час не може додзвонитися до своїх родичів.

Дивіться також У Дніпрі знайшли мертвою жінку, яка пішла з дому босоніж

На місце події виїхали слідчі та бійці ДСНС.

Померла навіть кішка



Поліцейські встановлюють обставини смерті сім'ї з 3 людей / Фото поліції Київської області

Рятувальники проникли у квартиру, яка належала сімейному подружжю. Всередині їх чекала жахлива картина.

У коридорі житла виявили мертвим 56-річного власника квартири. У спальні без ознак життя лежала 51-річна жінка, а у ванній кімнаті – їх 26-річна донька. На кухні правоохоронці та надзвичайники побачили мертву кішку.

За попередніми даними, всі мешканці квартири померли від отруєння чадним газом.



З будинку евакуйовували всіх мешканців / Фото поліції Київської області

Для уникнення більш трагичних наслідків інциденту на місце події викликали фахівців аварійної газової служби. Мешканців будинку евакуювали.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини загибелі трьох людей. Кваліфікацію події поліцейські обіцяють надати пізніше.