Будинок на Позняках, куди потрапила російська ракета, може обвалитися: моторошні відео

Російські окупанти атакували Київ крилатою ракетою "Калібр", однак її вдалося збити українським ППО. Уламки боєприпасу впали у будинок на Позняках.

Внаслідок влучання "Калібру" по багатоповерхівці у будинку почалася пожежа. У КМДА стверджують, що будинок може впасти.

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Наразі рятувальники вже загасили вогонь та намагаються обстежити те, що залишилося від багатоповерхівки.

Підступно обстріляли вночі

Російські окупанти здійснили повітряну атаку на Київ близько 4:20 25 лютого. Крилата ракета влучила в багатоквартирний будинок на вулиці Кошиця, 7А.

Внаслідок попадання снаряду на рівні 8 – 9 поверхів у другому під'їзді сталися чималі руйнування та пожежа.

Бійці ДСНС швидко провели евакуацію людей та загасили пожежу.

Через дії загарбників травмувалися 3 людей, один з них – у важкому стані.

Дивіться відео з місця потрапляння російської ракети по Києву:

Війна Росії з Україною: останні події

Російські окупанти почали обстріл військових об'єктів вблизу багатьох великих міст України вранці 24 лютого. Після ударів крилатими ракетами "Калібр" загарбники перейшли у наступ на Сумщині, Житомирщині, Чернігівщині, Київщині та Херсонщині. Спроби захопити населені пункти були й на Донбасі.

Росіяни захопили Генічеськ, а також просунулися до Охтирки. Крім того, окупаційні війська встановили контроль над островом Зміїний. Також окупаційне угруповання ЗС РФ пройшло через Білорусь до Чорнобильської АЕС.

Після довгих боїв українським військовим вдалося запобігти висадці десанту на аеродромі Гостомель, однак бої там продовжуються. Всі інші спроби окупантів просунутись вглиб України не були успішними.

Вночі 25 лютого росіяни атакували Київ. ППО збила ракету та винищувач Су-27. Уламки ракети впали на багатоповерхівку, а літак – на приватні будинки.

Крім того, загарбники вдерлися до Димера та висадили десант у Рівному. Колону окупантів, яка рухалася з Димера до Гостомеля, знищили.