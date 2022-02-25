Повідомлення про загоряння на вулиці Садовій надійшло близько 05:00 ранку 25 лютого. На місце події одразу вирушили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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По прибуттю було встановлено, що внаслідок потрапляння частин невідомого повітряного судна горить 2-поверховий приватний житловий будинок. Інформації щодо потерпілих і жертв наразі немає,

– поінформували в ДСНС.

У зв'язку з вибухами боєкомплекту повітряного судна та ризиком для життя рятувальників, гасіння проходить на відстані. Залучено дві одиниці техніки та 10 одиниць особового складу.



У Києві літак з боєкомплектом впав на житловий будинок / Фото ДСНС

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