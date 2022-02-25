Сообщение о возгорании на улице Садовой поступило около 05:00 утра 25 февраля. На место происшествия сразу отправились сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По прибытию было установлено, что в результате попадания частей неизвестного воздушного судна горит 2-этажный частный жилой дом. Информации о пострадавших и жертвах пока нет, – проинформировали в ГСЧС.

В связи с взрывами боекомплекта воздушного судна и риском для жизни спасателей тушение проходит на расстоянии. Привлечены две единицы техники и 10 единиц личного состава.



В Киеве самолет с боекомплектом упал на жилой дом / Фото ДСНС