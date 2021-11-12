Бухгалтерку центру дитячої кардіології у Києві підозрюють у крадіжці мільйонів при закупівлі ШВЛ

Поліцейські вважають, що головна бухгалтерка державного Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ перерахувала приватній компанії на 2 мільйона гривень більше коштів, аніж було потрібно. Жінці інкримінують службову недбалість.

Поліцейські стверджують, що бюджетні кошти переплатили під час закупівлі апаратів штучної вентиляції легень та наркозно-дихальної станції для дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ. Підозрювана нібито не врахувала, що засоби зазначені як необхідні для ліквідації наслідків COVID-19, тому звільняються від ПДВ.

Дивіться також Бюджет Києва на 2022 рік: Кличко розповів про основні цифри

Жінка ж буцімто перерахувала з державних рахунків більші суми, ніж було потрібно.

Незабаром відсторонять від посади

Слідчі кваліфікували помилку бухгалтера як неналежне виконання службових обов'язків, яке спричинило тяжкі наслідки.

Наразі правоохоронці займаються вирішенням питання щодо відсторонення фігурантки провадження від посади.

Крім того, прокурори готують клопотання про обрання жінці запобіжного заходу.

Бухгалтерці медичного закладу повідомили про підозру у скоєнні злочину. Якщо її провину визнають у суді, жінці загрожує від 2 до 5 років ув'язнення.

Також поліцейські перевіряють на причетність до розтрат коштів посадовців медичного центру та фірми, яка постачала апарати до нього.