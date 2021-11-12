Поліцейські стверджують, що бюджетні кошти переплатили під час закупівлі апаратів штучної вентиляції легень та наркозно-дихальної станції для дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ. Підозрювана нібито не врахувала, що засоби зазначені як необхідні для ліквідації наслідків COVID-19, тому звільняються від ПДВ.
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Жінка ж буцімто перерахувала з державних рахунків більші суми, ніж було потрібно.
Незабаром відсторонять від посади
- Слідчі кваліфікували помилку бухгалтера як неналежне виконання службових обов'язків, яке спричинило тяжкі наслідки.
- Наразі правоохоронці займаються вирішенням питання щодо відсторонення фігурантки провадження від посади.
- Крім того, прокурори готують клопотання про обрання жінці запобіжного заходу.
Бухгалтеру медичного закладу повідомили про підозру у скоєнні злочину. Якщо її провину визнають у суді, жінці загрожує від 2 до 5 років ув'язнення.
Також поліцейські перевіряють на причетність до розтрат коштів посадовців медичного центру та фірми, яка постачала апарати до нього.