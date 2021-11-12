Полицейские утверждают, что бюджетные средства были переплачены при закупке аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательной станции для детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава. Подозреваемая якобы не учла, что средства отмечены как необходимые для ликвидации последствий COVID-19, поэтому освобождаются от НДС.
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Женщина же перечислила из государственных счетов большие суммы, чем было нужно.
В скором времени отстранят от должности
- Следователи квалифицировали ошибку бухгалтера как ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.
- Правоохранители занимаются решением вопроса об отстранении фигурантки производства от должности.
- Кроме того, прокуроры готовят ходатайство об избрании женщине меры пресечения.
Бухгалтеру медицинского учреждения сообщили о подозрении в совершении преступления. Если ее вину признают в суде, женщине грозит от 2 до 5 лет заключения.
Также полицейские проверяют на причастность к растратам средств должностных лиц медицинского центра и фирмы, которая поставляла аппараты в него.