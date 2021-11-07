Об основных показателях проекта бюджета столицы рассказал городской глава Виталий Кличко. Он отметил, что вскоре за документ будут голосовать.
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Кличко о рассмотрении бюджета Киева на 2022 год
В ближайшее время должны вынести на рассмотрение и принятие Киевсовета проект главного финансового документа города – бюджета на следующий (2022 – 24 канал) год,
– отметил Кличко.
Мэр столицы также назвал основные его показатели.
Главные цифры проекта бюджета столицы
- Доходы бюджета города на 2022 год планируют в сумме более 68 миллиардов гривен. По сравнению с ожидаемым выполнением бюджета за 2021 год доходы вырастут на 3 миллиарда 305 миллионов гривен.
- Расходы бюджета города запланированы в объеме 66 миллиардов 218 миллионов гривен.
- Также в проекте финансового документа города предусмотрено погашение обязательств по внешним и внутренним заимствованиям – в сумме почти 2 миллиарда гривен.