Об основных показателях проекта бюджета столицы рассказал городской глава Виталий Кличко. Он отметил, что вскоре за документ будут голосовать.

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Кличко о рассмотрении бюджета Киева на 2022 год

В ближайшее время должны вынести на рассмотрение и принятие Киевсовета проект главного финансового документа города – бюджета на следующий (2022 – 24 канал) год,

– отметил Кличко.

Мэр столицы также назвал основные его показатели.

Главные цифры проекта бюджета столицы

Доходы бюджета города на 2022 год планируют в сумме более 68 миллиардов гривен. По сравнению с ожидаемым выполнением бюджета за 2021 год доходы вырастут на 3 миллиарда 305 миллионов гривен.

бюджета города на 2022 год планируют в сумме более 68 миллиардов гривен. По сравнению с ожидаемым выполнением бюджета за 2021 год доходы вырастут на 3 миллиарда 305 миллионов гривен. Расходы бюджета города запланированы в объеме 66 миллиардов 218 миллионов гривен.

бюджета города запланированы в объеме 66 миллиардов 218 миллионов гривен. Также в проекте финансового документа города предусмотрено погашение обязательств по внешним и внутренним заимствованиям – в сумме почти 2 миллиарда гривен.

Обратите внимание! На днях Кабмин выделил местным бюджетам дополнительные 3,5 миллиарда гривен на ремонт дорог. Наибольшую сумму получит Киев, а именно 350 миллионов гривен, то есть 10%.