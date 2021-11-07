Про основні показники проєкту бюджету столиці розповів міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що незабаром за документ голосуватимуть.

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Кличко про розгляд бюджету Києва на 2022 рік

Найближчим часом маємо винести на розгляд та ухвалення Київради проєкт головного фінансового документа міста – бюджету на наступний (2022 – 24 канал) рік,

– зазначив Кличко.

Мер столиці також назвав основні його показники.

Головні цифри проєкту бюджету столиці

Доходи бюджету міста на 2022 рік планують у сумі понад 68 мільярдів гривень. У порівнянні з очікуваним виконанням бюджету за 2021 рік доходи зростуть на 3 мільярди 305 мільйонів гривень.

бюджету міста на 2022 рік планують у сумі понад 68 мільярдів гривень. У порівнянні з очікуваним виконанням бюджету за 2021 рік доходи зростуть на 3 мільярди 305 мільйонів гривень. Видатки бюджету міста заплановані в обсязі 66 мільярдів 218 мільйонів гривень.

бюджету міста заплановані в обсязі 66 мільярдів 218 мільйонів гривень. Також у проєкті фінансового документа міста передбачене погашення зобов'язань за зовнішніми та внутрішніми запозиченнями – у сумі майже 2 мільярди гривень.

Зверніть увагу! Днями Кабмін виділив місцевим бюджетам додаткові 3,5 мільярда гривень на ремонт доріг. Найбільшу суму отримає Київ, а саме 350 мільйонів гривень, тобто 10%.