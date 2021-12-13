На бульварі Шевченка відновили рух після колапсу через провалля

У Києві відновили рух бульваром Шевченка в напрямку вулиці Хрещатик. Станом на ранок 13 грудня більшість транспорту курсує на цьому відрізку в звичному режимі.

Влада міста запевнила, що комунальники швидко провели ремонтні роботи на пошкодженій ділянці водогону. Крім того, за ніч вони встигли відновити асфальтне покриття, як обвалилося через підмив увечері 12 грудня.

До теми У центрі Києва просто під час руху авто почав просідати асфальт та утворилося провалля

Пасажирам тролейбусів доведеться зачекати

У КМДА попередили, що автобуси у середмісті столиці вже їздять за звичними маршрутами. Що ж до тролейбусів, то їх роботу о 8:41 пообіцяли відновити протягом години.



За ніч комунальники встигли ліквідувати наслідки обвалу / Фото КМДА

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Аварія трапилася навпроти Бесарабського ринку. Через прорив підземних комунікацій асфальт на очах людей обвалився, а велетенська вирва миттю заповнилася водою.

Крім того, збільшенню провалля сприяли необачні водії, які продовжували їхати зоною потенційної небезпеки.

Зрештою небайдужі громадяни самі обгородили зруйновану ділянку дороги до приїзду представників Київводоканалу.

Через інцидент збився графік та маршрути руху тролейбусів №5, 7, 8, 17, а також автобусів №114 та 118.

Текст публікації КМДА:

Рух бульваром Тараса Шевченка у напрямку вулиці Хрещатик відновлено. Пошкодження водогону, що сталося ввечері 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, ліквідовано. Дорожники відновили асфальтне покриття.

Автобуси курсують у звичайному режимі. Роботу тролейбусів відновлять протягом години.