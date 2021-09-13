Частина Києва залишиться без води: коли та де вимикатимуть

З 13 по 18 вересня у Києві триватиме планове відключення холодного водопостачання в окремих районах. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт або з аваріями.

Комунальники зауважили, що подекуди води не буде впродовж доби, а на деяких вулицях від самого ранку до вечора або ж уночі. Де очікувати відключень – читайте далі.

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13 вересня

Згідно з графіком відключень, починаючи з 10:00 холодне водопостачання через аварію буде відсутнім на:

вулиці Олеся Гончара, 6;

вулиці Ольжича, 27/22;

вулиці Сергія Параджанова, 26 – 32, 15 – 31;

вулиці Андрія Малишка, 39;

вулиці Юнацькій, 27 – 42;

провулку Індустріальному, 4, 17, 19, 19А, 21, 23.

14 вересня

З 09:00 до 22:00 для проведення планових ремонтних робіт подачу холодної води припинять за такими адресами:

вулиця Набережне шосе, 1, 11а, 11а/2, 25, 25/1, 28;

вулиця Набережно-Печерська дорога, 2а, 2а/1, 2/1а, 2б, 3а, 3б, 4, 6;

Крім того, з 08:00 14 вересня до 06:00 15 вересня без води залишаться:

вулиця Львівська, 25;

вулиця Кричевського, 5, 7.

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17 вересня

Для усунення поломок з 20:00 17 вересня до 10:00 18 вересня без водопостачання залишаться мешканці:

вулиці Райдужної, 14, 16, 18, 20, 22, 14а, 16а, 98;

вулиці Черемшини, 16 – 98.

А з 14:00 17 вересня до 03:00 18 вересня воду перекриють для:

вулиці Тургенівської, 26-28, 23, 26;

вулиці Бульварно-Кудрявської, 36.

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