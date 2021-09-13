Комунальники зауважили, що подекуди води не буде впродовж доби, а на деяких вулицях від самого ранку до вечора або ж уночі. Де очікувати відключень – читайте далі.
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13 вересня
Згідно з графіком відключень, починаючи з 10:00 холодне водопостачання через аварію буде відсутнім на:
- вулиці Олеся Гончара, 6;
- вулиці Ольжича, 27/22;
- вулиці Сергія Параджанова, 26 – 32, 15 – 31;
- вулиці Андрія Малишка, 39;
- вулиці Юнацькій, 27 – 42;
- провулку Індустріальному, 4, 17, 19, 19А, 21, 23.
14 вересня
З 09:00 до 22:00 для проведення планових ремонтних робіт подачу холодної води припинять за такими адресами:
- вулиця Набережне шосе, 1, 11а, 11а/2, 25, 25/1, 28;
- вулиця Набережно-Печерська дорога, 2а, 2а/1, 2/1а, 2б, 3а, 3б, 4, 6;
Крім того, з 08:00 14 вересня до 06:00 15 вересня без води залишаться:
- вулиця Львівська, 25;
- вулиця Кричевського, 5, 7.
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17 вересня
Для усунення поломок з 20:00 17 вересня до 10:00 18 вересня без водопостачання залишаться мешканці:
- вулиці Райдужної, 14, 16, 18, 20, 22, 14а, 16а, 98;
- вулиці Черемшини, 16 – 98.
А з 14:00 17 вересня до 03:00 18 вересня воду перекриють для:
- вулиці Тургенівської, 26-28, 23, 26;
- вулиці Бульварно-Кудрявської, 36.
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