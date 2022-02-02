Що відбувалося на місці стрілянини біля СБУ в Києві: фоторепортаж 24 каналу

У Києві надвечір 2 лютого сталася стрілянина на Володимирській біля управління СБУ. Правоохоронці вже затримали 14 осіб, що можуть бути до цього причетними. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини.

За попередньою інформацією, конфлікт стався між охоронцями та активістами, що прийшли до обмінного пункту. Як повідомляють у мережі, мовиться про пункт обміну криптовалют, через який можуть фінансувати окуповані території.

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Місце, де влаштували стрілянину: дивіться відео

Версія активістів

Члени різних націоналістичних організацій прийшли на Володимирську до обмінного пункту. Там почалася бійка з охоронцями. Один із них вистрелив з бойової зброї й начебто поранив ветерана АТО Олексія Середюка. Щоправда, у поліції переконують: той зазнав не вогнепального поранення.

За інформацією видання "Інформер", Середюк виконував на місці конфлікту редакційне завдання. Про особу іншого постраждалого поки невідомо.



У стрілянині поранили ветерана АТО / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Стрілянина трапилася біля пункту обміну / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Дії правоохоронців

У поліції Києва розповіли журналістам 24 каналу, що на місці працюють слідчі з патрульними та бійцями полку особливого призначення КОРД. Також запевнили, що інцидент зафіксували належним чином.



Біля місця стрілянини розташовується Служба безпеки України / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Правоохоронці розслідують обставини злочину / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Двох людей госпіталізували до лікарні / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Не вперше стріляють біля обмінника на Володимирській

На вулиці Володимирській, біля пункту обміну, вже була стрілянина 25 січня. Правоохоронці підтвердили, що конфлікт виник між працівниками охорони фінансової установи та невідомими чоловіками. Можливо, мовиться про учасників об'єднання "Український стяг". На щастя, тоді обійшлося без постраждалих.