По предварительной информации, конфликт произошел между охранниками и активистами, которые пришли в обменный пункт. Как сообщают в сети, речь идет о пункте обмена криптовалют, через который могут финансировать оккупированные территории.

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Место, где устроили стрельбу: смотрите видео

Версия активистов

Члены различных националистических организаций пришли на Владимирскую к обменному пункту. Там началась драка с охранниками. Один из них выстрелил из боевого оружия и якобы ранил ветерана АТО Алексея Середюка. Правда, в полиции убеждают: тот получил не огнестрельное ранение.

По информации издания "Інформер", Середюк выполнял на месте конфликта редакционное задание. Личность второго пострадавшего пока неизвестна.



В стрельбе ранили ветерана АТО / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Стрельба случилась возле пункта обмена / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Действия правоохранителей

В полиции Киева рассказали журналистам 24 канала, что на месте работают следователи с патрульными и бойцами полка особого назначения КОРД. Также заверили, что инцидент зафиксировали должным образом.



Возле места стрельбы располагается Служба безопасности Украины / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Правоохранители расследуют обстоятельства преступления / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Двух человек госпитализировали в больницу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Не впервые стреляют возле обменника на Владимирской

На улице Владимирской, возле пункта обмена, уже была стрельба 25 января. Правоохранители подтвердили, что конфликт возник между работниками охраны финансового учреждения и неизвестными мужчинами. Возможно, речь идет об участниках объединения "Український стяг". К счастью, тогда обошлось без пострадавших.