Чоловік бігав по дахах авто, поки вони стояли в заторах у Києві: відео моменту

На проспекті Перемоги в Києві молодик бігав по дахах автівок тоді, коли вони стояли в заторі. Згодом його спіймали люди. Чоловік не травмувався, але на відео видно, що він ледь не впав.

Чоловік стрибав по автівках 8 вересня. У мережі опублікували відео цього моменту і те, як його затримали люди.

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"Черговий тіктокер"

На записі видно, як чоловік бігає поміж автівок і починає стрибати по дахах. У той час один із автомобілів починає їхати і хлопець ледь не падає. У результаті такого "забігу" пошкодились приблизно 10 авто.

Чоловік стрибав по дахах автівок на проспекті Перемоги: дивіться відео

Згодом людям вдалось затримати "жартівника". У мережі кажуть, що в нього порушена психіка або вживав наркотики. Адже чоловік себе поводив вкрай неадекватно.

Як люди затримали "спортсмена": відео

У телеграмах люди жартують, що це, певно, знов якийсь тіктокер. Чоловік, ймовірно, вирішив пострибати і викласти це в мережу заради переглядів. Чим закінчилась ситуація – не повідомляють. Мабуть, "спортсмена" відпустили.