Мужчина прыгал по автомобилям 8 сентября. В сети опубликовали видео этого момента и то, как его задержали люди.

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"Очередной тиктокер"

На записи видно, как мужчина бегает между автомобилями и начинает прыгать по крышам. В то время один из автомобилей начинает ехать и парень едва не падает. В результате такого "забега" повредились примерно 10 авто.

Мужчина прыгал по крышам автомобилей на проспекте Победы: смотрите видео

Впоследствии людям удалось задержать "шутника". В сети говорят, что у него нарушена психика или употреблял наркотики. Ведь мужчина себя вел крайне неадекватно.

Как люди задержали "спортсмена": видео

В телеграммах люди шутят, что это, вероятно, опять какой-то тиктокер. Мужчина, вероятно, решил попрыгать и выложить это в сеть ради просмотров. Чем закончилась ситуация – не сообщают. Видимо, "спортсмена" отпустили.