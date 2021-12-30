ДБР підозрює київських поліцейських у побитті адвоката: обурливе відео

Патрульні поліцейські та слідчі Святошинського управління поліції не давали адвокату виконати свою роботу та навіть застосовували до нього силу. 30 грудня працівники ДБР повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.

Як зазначили у пресслужбі ДБР, фігурантами кримінального провадження є 3 патрульних та працівниці відділу дізнання. Сам злочин стався у липні 2020 року під час затримання двох ймовірних торговіців наркотиками.

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Адвокат став випадковим свідком затримання, після чого почав захищати їх права.

Вибили телефон, повалили на землю та побили



Поліцейські не дали адвокату виконувати свою роботу / Фото ДБР

За даними слідства, юрист запропонував затриманому подружжю правову допомогу та уклав із ними відповідну усну угоду.

Поліцейським адвокат показав своє посвідчення та висунув вимогу зняти з підзахисних кайданки. Правоохоронці це зробити відмовились.

Коли ж на місце події прибула слідчо-оперативна група, інспекторка Святошинського управління поліції вирішила не пускати правника на місце огляду. Також вона заборонила чоловіку фіксувати слідчі дії на мобільний.

Патрульні виконували всі незаконні вказівки поліцейської, відштовхували адвоката, вибили з його рук смартфон.

Крім того, чоловіка повалили на землю та кілька разів ударили, після чого надягли на потерпілого кайданки та доставили до відділу поліції.

Дії інспекторки відділу дізнання кваліфікували як втручання у діяльність адвоката з використанням свого службового становища. Двом патрульним інкримінують перевищення влади, що супроводжувалось насильством, а ще одному їх колезі – дві вищезгадані статті.

Якщо суд визнає поліцейських винними, їм загрожує до 8 років позбавлення волі з забороною працювати у правоохоронних органах на 3 роки після звільнення.

Чи затримували підозрюваних та чи відсторонили їх від роботи після нападу на адвоката, у ДБР не повідомили.

Дивіться відео з місця нападу на адвоката з боку поліцейських: