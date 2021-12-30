ДБР підозрює київських поліцейських у побитті адвоката: обурливе відео
Джерело:ДБР
Патрульні поліцейські та слідчі Святошинського управління поліції не давали адвокату виконати свою роботу та навіть застосовували до нього силу. 30 грудня працівники ДБР повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.
Як зазначили у пресслужбі ДБР, фігурантами кримінального провадження є 3 патрульних та працівниці відділу дізнання. Сам злочин стався у липні 2020 року під час затримання двох ймовірних торговіців наркотиками.
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Адвокат став випадковим свідком затримання, після чого почав захищати їх права.
Вибили телефон, повалили на землю та побили
Поліцейські не дали адвокату виконувати свою роботу / Фото ДБР
- За даними слідства, юрист запропонував затриманому подружжю правову допомогу та уклав із ними відповідну усну угоду.
- Поліцейським адвокат показав своє посвідчення та висунув вимогу зняти з підзахисних кайданки. Правоохоронці це зробити відмовились.
- Коли ж на місце події прибула слідчо-оперативна група, інспекторка Святошинського управління поліції вирішила не пускати правника на місце огляду. Також вона заборонила чоловіку фіксувати слідчі дії на мобільний.
- Патрульні виконували всі незаконні вказівки поліцейської, відштовхували адвоката, вибили з його рук смартфон.
- Крім того, чоловіка повалили на землю та кілька разів ударили, після чого надягли на потерпілого кайданки та доставили до відділу поліції.
Дії інспекторки відділу дізнання кваліфікували як втручання у діяльність адвоката з використанням свого службового становища. Двом патрульним інкримінують перевищення влади, що супроводжувалось насильством, а ще одному їх колезі – дві вищезгадані статті.
Якщо суд визнає поліцейських винними, їм загрожує до 8 років позбавлення волі з забороною працювати у правоохоронних органах на 3 роки після звільнення.
Чи затримували підозрюваних та чи відсторонили їх від роботи після нападу на адвоката, у ДБР не повідомили.
Дивіться відео з місця нападу на адвоката з боку поліцейських: