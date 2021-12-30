ГБР подозревает киевских полицейских в избиении адвоката: возмутительное видео

Патрульные полицейские и следователи Святошинского управления полиции не давали адвокату выполнить свою работу и даже применяли к нему силу. 30 декабря работники ГБР сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

Как отметили в пресс-службе ГБР, фигурантами уголовного производства являются 3 патрульных и работницы отдела дознания. Само преступление произошло в июле 2020 года при задержании двух предполагаемых торговцев наркотиками.

Смотрите также Наехал и напал на полицейского: патрульные выстрелами останавливали нетрезвого водителя в Одессе

Адвокат стал случайным свидетелем задержания, после чего начал защищать их права.

Выбили телефон, повалили на землю и избили



Полицейские не дали адвокату выполнять свою работу / Фото ГБР

По данным следствия, юрист предложил задержанным супругам правовую помощь и заключил с ними соответствующее устное соглашение.

Полицейским адвокат показал свое удостоверение и потребовал снять с подзащитных наручники. Правоохранители это сделать отказались.

Когда же на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, инспектор Святошинского управления полиции решила не пускать юриста на место осмотра. Также она запретила мужчине фиксировать следственные действия на мобильный.

Патрульные выполняли все незаконные указания полицейского, отталкивали адвоката, выбили из его рук смартфон.

Кроме того, мужчину повалили на землю и несколько раз ударили, после чего надели на потерпевшего наручники и доставили в отдел полиции.

Действия инспектора отдела дознания квалифицировали как вмешательство в деятельность адвоката с использованием своего служебного положения. Двум патрульным инкриминируют превышение власти, которое сопровождалось насилием, а еще одному их коллеге – две вышеупомянутые статьи.

Если суд признает полицейских виновными, им грозит до 8 лет лишения свободы с запретом работать в правоохранительных органах на 3 года после освобождения.

Задерживали ли подозреваемых и отстранили ли их от работы после нападения на адвоката, в ГБР не сообщили.

Смотрите видео с места нападения на адвоката со стороны полицейских: