Правоохранители выехали на вызов о том, что на улице Академика Королева в Одессе водитель пытается сесть пьяным за руль. Мужчина закрылся в автомобиле и пытался уехать.

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Одессит наехал на полицейского

При попытке побега, водитель наехал на патрульного, но это его не остановило. Все требования полицейских об остановке он игнорировал.

Законодательство разрешает в таких случаях применять огнестрельное оружие работникам "органов". Поэтому инспектор несколько раз выстрелил по колесам.

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Автомобиль остановился. Водителя попытались проверить на состояние алкогольного опьянения. От проверки на драгере мужчина отказался. В больницу ехать также не захотел.

Обратите внимание! По информации одесского " 7 канала", автомобилист набросился с кулаками на одного из патрульных. Полицейского отвезли в больницу, а нарушителя задержали.

На водителя составили административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Ему грозит штраф в размере 1,4 миллиона гривен с возможным лишением водительских прав на 1 год.

Справка. В салоне автомобиля нарушителя также нашли наркотики и устройство для их употребления.

Нападение на правоохранителя

Как рассказала в комментарии журналисту 24 канала руководитель пресс-службы ГУ НП в Одесской области Любовь Гордиевская, в полиции квалифицировали дело как насилие в отношении работника правоохранительного органа.

За это предусмотрена ответственность в виде ограничения или лишения свободы до 5 лет.

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Текст публикации полиции Одесской области:

"Имел признаки алкогольного опьянения, совершил наезд на патрульного: одесские инспекторы задержали водителя

Сегодня утром полицейские получили сообщение, что на улице Академика Королева мужчина в состоянии опьянения садится за руль.

Патрульные остановили указанную машину, однако водитель закрылся в автомобиле и не реагировал на требование патрульных. А потом вообще пытался уехать с места и совершил наезд на правоохранителя. Однако и это не остановило водителя.

На требование патрульных остановиться водитель не реагировал. Поэтому в соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" (применение огнестрельного оружия), инспектор произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля. Таким образом удалось остановить транспортное средство.

От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте остановки и в медицинском учреждении мужчина отказался.

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи, которые предоставят правовую квалификацию действиям мужчины."