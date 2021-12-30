Правоохоронці виїхали на виклик про те, що на вулиці Академіка Корольова в Одесі водій намагається сісти п’яним за кермо. Чоловік зачинився в автомобілі та намагався поїхати геть.

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Одесит наїхав на поліцейського

При спробі втечі, керманич наїхав на патрульного, але це його не зупинило. Усі вимоги поліцейських про зупинку він ігнорував.

Законодавство дозволяє у таких випадках застосовувати вогнепальну зброю працівникам "органів". Відтак інспектор кілька разів вистрелив по колесах.

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Автомобіль зупинився. Водія спробували перевірити на стан алкогольного сп’яніння. Від перевірки на драгері чоловік відмовився. У лікарню їхати також не захотів.

Зверніть увагу! За інформацією одеського "7 каналу", автомобіліст накинувся з кулаками на одного з патрульних. Поліцейського відвезли до лікарні, а порушника затримали.

На водія склали адміністративний протокол за керування автомобілем у нетверезому стані. Йому загрожує штраф у розмірі 1,4 мільйона гривень з можливим позбавленням водійських прав на 1 рік.

Довідка. У салоні автомобіля порушника також знайшли наркотики та пристрій для їх вживання.

Напад на правоохоронця

Як розповіла в коментарі журналістці 24 каналу керівниця пресслужби ГУ НП в Одеській області Любов Гордієвська, у поліції кваліфікували справу як насильство щодо працівника правоохоронного органу.

За це передбачена відповідальність у вигляді обмеження чи позбавлення волі до 5 років.

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Текст публікації поліції Одещини:

"Мав ознаки алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на патрульного: одеські інспектори затримали водія

Сьогодні вранці поліцейські отримали повідомлення, що на вулиці Академіка Корольова чоловік в стані сп'яніння сідає за кермо.

Патрульні зупинили вказану автівку, проте водій зачинився в автомобілі й не реагував на вимогу патрульних. А потім взагалі намагався поїхати з місця і скоїв наїзд на правоохоронця. Однак і це не зупинило водія.

На вимогу патрульних зупинитися керманич не реагував. Відтак відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" (Застосування вогнепальної зброї), інспектор здійснив кілька пострілів по колесах автомобіля. Таким чином вдалося зупинити транспортний засіб.

Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі чоловік відмовився.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

Наразі всі обставини пригоди встановлюють слідчі, які нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка."