ДБР викрило нацгвардійця, який торгував амфетаміном

У Києві оголосили підозру військовослужбовцю Національної гвардії України, який продавав амфетамін. Чоловік працював діловодом штабу навчального центру підготовки однієї з військових частин.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний купував заборонену речовину в невідомих постачальників, а потім перепродавав наркотик своїм знайомим.

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За даними ДБР, вже відомо про кілька фактів розповсюдження нацгвардійцем психотропу. Під час останньої зустрічі з "клієнтом" його і було затримано.



Нацгвардієць погорів під час останнього перепродажу наркотика / Фото ДБР



Чоловік був діловодом навчального центру однієї з частин Нацгвардії / Фото ДБР

Що загрожує наркоділку

Наразі чоловіка підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно. За це передбачено позбавлення волі на строк до 10 років та конфіскація майна.

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