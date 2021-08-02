ДБР затримала бійця УДО, який побив танцюриста Дорофєєвої

​​Військового управління державної охорони, підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 22-річному танцюристу шоу-балету DOROFEEVA. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Як зазначили у прокуратурі Києва, 28-річний віськовий-охоронець нібито побив чоловіка 1 серпня через словесний конфлікт, який стався між ними. Працівник УДО після нападу втік.

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Правоохоронці затримали зловмисника після того, як встановили його особу.

Ударив лише один раз

За даними слідчих, злочин стався на вулиці Антоновича, 45, неподалік від гей-клубу LIFT близько 7:40 1 серпня.

28-річний військовий поконфліктував з 22-річним танцюристом, через що нібито наніс йому потужний удар кулаком у голову.

Постраждалий впав на землю та втратив свідомість. Медики швидкої терміново госпіталізували хлопця до лікарні швидкої допомоги.

Коли поліцейські встановили особу нападника, кримінальне провадження почали розслідувати детективи ДБР.

Незабаром військовому збираються повідомити про підозру у скоєнні злочину. Також суд обиратиме йому запобіжний захід.

Що саме стало причиною конфлікту між чоловіками, досі невідомо.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.