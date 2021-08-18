Де ж нові стандарти: у Києві в маршрутці пасажирів залило дощем, бо зламаний люк

У Києві в маршрутці номер 550 під час дощу пасажири їхали з відкритими парасольками, бо люк поламаний, салон заливало дощем. Водій сказав, що йому пох*й.

Він нібито запропонував радикальне рішення – їдьте так або виходьте. Люди були змушені їхати й відкрити парасольки просто у салоні.

Така погода сьогодні У Києві ранок почався зі зливи, в обід прогнозують грозу та град – відео негоди

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Так, а що там за маршруткам?

Їдемо – злива єб*шить, а водію пох*й. Він прямо так і сказав.

Нібито, якщо хочете їхати - мокніть, люк не закривається, а не подобається – виходьте й чекайте іншу маршрутку.

P.S. 550 маршрутка

У Києві в маршрутці пасажирів залило дощем: відео

Про нові стандарти

Нагадаємо, що у Києві запроваджують нові стандарти перевезень – компаніям пропонують погодитись на нові умови або піти з ринку. Втім, маршрутники заявляли, що не зможуть виконати всі умови.