Он якобы предложил радикальное решение – езжайте так или выходите. Люди были вынуждены ехать и открыть зонтики прямо в салоне.
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Так, а что там по маршруткам?
Едем – ливень еб*шит, а водителю пох*й. Он прямо так и сказал.
Якобы, если хотите ехать-мокните, люк не закрывается, а не нравится – выходите и ждите другую маршрутку.
P.S. 550 маршрутка
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О новых стандартах
Напомним, что в Киеве вводят новые стандарты перевозок – компаниям предлагают согласиться на новые условия или уйти с рынка. Впрочем, маршрутчики заявляли, что не смогут выполнить все условия.