В обед ожидается гроза и даже град – его диаметр будет 6-19 миллиметров. Температура воздуха в столице сегодня будет 17-19 градусов тепла.

К теме В Украине похолодает, а грозы охватят большинство регионов: прогноз погоды на 18 августа

Вечером также прогнозируют дождь. В течение дня может возникать порывистый ветер. Об этом сообщает сайт Sinoptik.



Погода в Киеве 18 августа / Скриншот сайта Sinoptik

Утренний дождь в Киеве: видео 24 канала Виктории Кутьиной и Артура Зайонца

Жара, шквал и дождь

Вчера в столице погода была довольно жаркой, поэтому прохлада, которая пришла с дождем, позволит немного отдохнуть от солнца.

Накануне, вечером 17 августа, в Киеве буянил сильный ветер. Все предметы, которые были не закреплены или не имеют большой вес, поднялись в воздух, в том числе и мусор.

Ночной шквал в Киеве: видео