Дивом зупинив авто перед смертю: у Броварах водію стало зле за кермом – відео з місця трагедії

У місті Бровари під Києвом у водія легковика схопило серце під час руху. Чоловік дивом встиг зупинити автівку й уникнути аварії. Втім, сам він помер уже на узбіччі дороги. Кадри з місця трагедії з'явилися у мережі ввечері 10 жовтня.

Судячи з геолокації на відео, трагедія трапилася біля парку Перемоги. Медики до останнього намагалися врятувати чоловіка, але їм це не вдалося.

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Медики намагалися врятувати водія, але не змогли / Скриншот відео

Сів за кермо після операції

Водію Hyundai стало зле просто за кермом.

З'ясувалося, що чоловіку лише нещодавно зробили операцію на серці з установки стенту.

Відчувши, що з ним щось не так, водій зупинив авто, вийшов на вулицю і впав.



На місці трагедії також перебувала дружина водія / Скриншот відео

Дива не сталося

Поряд із чоловіком опинилися небайдужі перехожі, які негайно викликали швидку. Лікарі намагалися реанімувати хворого, але він таки помер. Також на місці трагедії була дружина водія.

Смерть таксиста за кермом: схожий випадок

У Харкові водій таксі помер під час руху, щойно забравши пасажира. Чоловіку раптово стало зле й некероване авто врізалося у стіну. Клієнт викликав на місце швидку допомогу, але бригаді залишалося тільки констатувати смерть таксиста.

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