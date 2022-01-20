Дизайнер відтворив перший київський міст через Дніпро: унікальні зображення

Київський дизайнер Макс Макаров створив проєкт, у якому показав, який вигляд мав один з найбільших мостів Європи наприкінці XIX століття. Крім того, автор передав атмосферу тих років, коли ланцюговий мост тільки було побудовано.

Надзвичайно атмосферні картинки, в яких показані всі деталі конструкції, Макаров виклав у медіаплатформі для дизайнерів біханс. На ілюстраціях можна побачити, як було сконструйовано перший капітальний міст через Дніпро у Києві.

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За словами автора, він намагався показати, яким був міст "за життя".

Цікаві факти про Миколаївський ланцюговий міст у Києві

Миколаївський ланцюговий міст заклали на місці старовинної переправи через Дніпро 30 серпня 1848 року.

На його будівництво витратили 5 років. Проєкт конструкції розробив англійський інженер Чарльз Віньоль.

Всі елементи моста виробляли у Великій Британії.

Миколаївський ланцюговий міст став більшим за Ланцюговий міст Сечені у Будапешті, який вважався дивом світу через свої габарити.

Вперше міст було зруйновано польськими військовими у 1920 році. Згодом на його місці побудували міст імені Євгенії Бош, який у 1941 році підірвали солдати Червоної армії.

Фактично на місці Миколаївського ланцюгового мосту у 1963-му збудували міст Метро.

У своєму проєкті київський дизайнер показав фактично всі елементи конструкції об'єкту. На картинках показано жінку, яка йде з мішком хмизу з лівого берега Києва на правий.

Дивіться, як виглядав Миколаївський ланцюговий міст / Ілюстрації Макса Макарова: