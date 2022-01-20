Чрезвычайно атмосферные картинки, в которых показаны все детали конструкции, Макаров выложил в медиаплатформе для дизайнеров биханс. На иллюстрациях можно увидеть, как был сконструирован первый капитальный мост через Днепр в Киеве.

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По словам автора, он пытался показать, каким был мост "за жизнь".

Интересные факты о Николаевском цепном мосте в Киеве

Николаевский цепной мост заложили на месте старинной переправы через Днепр 30 августа 1848 года.

На его строительство потратили 5 лет. Проект конструкции разработал английский инженер Чарльз Виньоль.

Все элементы моста производили в Великобритании.

Николаевский цепной мост стал больше по Цепной мост Сечени в Будапеште, который считался чудом света через свои габариты.

Впервые мост был разрушен польскими военными в 1920 году. Впоследствии на его месте построили мост имени Евгении Бош, который в 1941 году взорвали солдаты Красной армии.

Фактически на месте Николаевского цепного моста в 1963-м построили мост Метро.

В своем проекте киевский дизайнер показал фактически все элементы конструкции объекта. На картинках показана женщина, которая идет с мешком хвороста с левого берега Киева на правый.

Смотрите, как выглядел Николаевский цепной мост / Иллюстрации Макса Макарова: