Для киян розробили короткі інструкції, як діяти у разі надзвичайної ситуації

У Києві створили короткі інструкції для людей про те, як чинити після сигналу системи оповіщення. Листівки розсилатимуть мешканцям.

Про це 17 лютого розповів заступник голови Київської державної адміністрації Петро Пантелеєв. Він попросив людей зберігати спокій.

До теми У КМДА розповіли, як у разі надзвичайної ситуації працюватиме транспорт Києва



Що робити під час надзвичайної ситуації в Києві / Інфографіка КМДА



Як діяти під час небезпеки / Інфографіка КМДА

Безперебійне енергопостачання

Пантелеєв запевнив, що місто діє за чітким планом. Зокрема, у координації з "Укренерго" міська влада забезпечила додаткове виробництво електричної енергії на теплових електроцентралях.

Він зазначив, що у грудні 2021 року й січні 2022 року постійно працювали 3 – 4 блоки. Це дало можливість спродукувати 700 мільйонів кіловат-годин. Завдяки цьому Київ матиме безперебійне енергопостачання насамперед для медичних та соціальних закладів.

Система оповіщення

За словами Пентелеєва, наразі об'єкти критичної інфраструктури готуються працювати в умовах надзвичайної ситуації. Їх забезпечують гарантованим безперебійним зв'язком, якщо зникне зв'язок та інтернет.

"Вчора ми успішно протестували систему, яка дасть можливість надійної координації навіть у надзвичайних умовах. Удосконалюємо систему оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення", – сказав Пентелеєв.

Пентелеєв запевнив, що минулі 7 років рятувальники перевірили понад 11 тисяч підвалів. Наразі місто має 4,5 тисячі придатних укриттів.