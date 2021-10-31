До Геловіну в Києві ходою пройшлися зомбі: страхітливі фото

31 жовтня 2021 , 05:57
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З нагоди Геловіну в Києві відбувся традиційний зомбі-парад – Zombie Walk. Його учасники відзначилися не лише "моторошними" образами, зробивши специфічний макіяж. А і багато хто підібрав яскраві костюми.

Захід стартував біля пам’ятника Ярославу Мудрому, що поряд із Золотими воротами. Усе супроводжувалося тематичними іграми та квестами. Крім того, зловісного ефекту додавав туман, який у той час огорнув столицю.

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Zombie Walk 2021

Цього року участь у параді взяли майже 100 людей. Київські "зомбі" пройшлися від пам’ятника Ярославу Мудрому до Хрещатика. Далі завернули до Арки Дружби народів. А закінчилася хода біля Володимирської гірки.

На заході можна було помітити як учасників у розкішних костюмах, так і тих, хто зробив собі лише специфічний макіяж.

Парад зомбі в Києві / Фото видань "Типовий Київ", "Апостроф", Дмитра Амідова, Alex Pank

Організатори, зважаючи на епідеміологічну ситуацію, закликали учасників утриматися від участі, якщо:

  • у тих була слабкість у день заходу,
  • не було зроблено жодної дози вакцинації,
  • за тиждень був контакт із людиною, яка хворіє на коронавірус,
  • вони проживають з людиною похилого віку.

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Як пройшов Парад зомбі в Києві: дивіться відео

Що таке Геловін Хелловін

 Це релігійно-містичне кельтське свято, що відзначають щороку в ніч з 31 жовтня проти 1 листопада. Стародавні кельти вірили в те, що саме цієї ночі межа між світами мертвих і живих стає особливо тонкою і душі померлих можуть ненадовго повернутися в наш світ.

Слово Halloween утворилися від скорочення фрази All Hallows Even, де Even – скорочення від evening (вечір). Перекладається вона як "Вечір напередодні Дня всіх святих".
Автор: Андрій Шляхтін