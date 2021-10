До Геловіну в Києві ходою пройшлися зомбі: страхітливі фото

З нагоди Геловіну в Києві відбувся традиційний зомбі-парад – Zombie Walk. Його учасники відзначилися не лише "моторошними" образами, зробивши специфічний макіяж. А і багато хто підібрав яскраві костюми.

Захід стартував біля пам’ятника Ярославу Мудрому, що поряд із Золотими воротами. Усе супроводжувалося тематичними іграми та квестами. Крім того, зловісного ефекту додавав туман, який у той час огорнув столицю.

Zombie Walk 2021

Цього року участь у параді взяли майже 100 людей. Київські "зомбі" пройшлися від пам’ятника Ярославу Мудрому до Хрещатика. Далі завернули до Арки Дружби народів. А закінчилася хода біля Володимирської гірки.

На заході можна було помітити як учасників у розкішних костюмах, так і тих, хто зробив собі лише специфічний макіяж.

Парад зомбі в Києві / Фото видань "Типовий Київ", "Апостроф", Дмитра Амідова, Alex Pank

Організатори, зважаючи на епідеміологічну ситуацію, закликали учасників утриматися від участі, якщо:

у тих була слабкість у день заходу,

не було зроблено жодної дози вакцинації,

за тиждень був контакт із людиною, яка хворіє на коронавірус,

вони проживають з людиною похилого віку.

Як пройшов Парад зомбі в Києві: дивіться відео