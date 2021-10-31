К Хэллоуину в Киеве зомби устроили ход: страшные фото
Источник:24 канал
По случаю Хэллоуина в Киеве состоялся традиционный зомби-парад – Zombie Walk. Его участники отметились не только "жуткими" образами, сделав специфический макияж. А и многие подобрали яркие костюмы.
Мероприятие стартовало у памятника Ярославу Мудрому рядом с Золотыми воротами. Все сопровождалось тематическими играми и квестами. Кроме того, зловещего эффекта добавлял туман, который в то время окутал столицу.
Интересно Лакомство или смерть: 15 хэллоуинских угощений, которые слишком страшные, чтобы их есть
Zombie Walk 2021
В этом году участие в параде приняли около 100 человек. Киевские "зомби" прошлись от памятника Ярославу Мудрому до Крещатика. Далее повернули к Арке Дружбы народов. А закончилось шествие у Владимирской горки.
На мероприятии можно было заметить как участников в роскошных костюмах, так и тех, кто сделал себе только специфический макияж.
Парад зомби в Киеве / Фото изданий "Типичный Киев", "Апостроф", Дмитрия Амидова, Alex Pank
Организаторы, учитывая эпидемиологическую ситуацию, призвали участников воздержаться от участия, если:
- у тех была слабость в день мероприятия,
- не было сделано ни одной дозы вакцинации,
- за неделю был контакт с человеком, который болеет коронавирусом,
- они проживают с пожилым человеком.
К теме От змеи до простреленного глаза: лучшие прошлогодние образы знаменитостей на Хэллоуин
Как прошел Парад зомби в Киеве: смотрите видео
Что такое ХэллоуинЭто религиозно-мистический кельтский праздник, отмечаемый ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Древние кельты верили в то, что именно в эту ночь граница между мирами мертвых и живых становится особенно тонкой и души умерших могут ненадолго вернуться в наш мир.
Слово Halloween образовалось от сокращения фразы All Hallows Even, где Even – сокращение от evening (вечер). Переводится она как "Вечер в канун Дня всех святых".