Мероприятие стартовало у памятника Ярославу Мудрому рядом с Золотыми воротами. Все сопровождалось тематическими играми и квестами. Кроме того, зловещего эффекта добавлял туман, который в то время окутал столицу.

Zombie Walk 2021

В этом году участие в параде приняли около 100 человек. Киевские "зомби" прошлись от памятника Ярославу Мудрому до Крещатика. Далее повернули к Арке Дружбы народов. А закончилось шествие у Владимирской горки.

На мероприятии можно было заметить как участников в роскошных костюмах, так и тех, кто сделал себе только специфический макияж.

Организаторы, учитывая эпидемиологическую ситуацию, призвали участников воздержаться от участия, если:

у тех была слабость в день мероприятия,

не было сделано ни одной дозы вакцинации,

за неделю был контакт с человеком, который болеет коронавирусом,

они проживают с пожилым человеком.

