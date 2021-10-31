Захід стартував біля пам’ятника Ярославу Мудрому, що поряд із Золотими воротами. Усе супроводжувалося тематичними іграми та квестами. Крім того, зловісного ефекту додавав туман, який у той час огорнув столицю.
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Zombie Walk 2021
Цього року участь у параді взяли майже 100 людей. Київські "зомбі" пройшлися від пам’ятника Ярославу Мудрому до Хрещатика. Далі завернуло до Арки Дружби народів. А закінчилася хода біля Володимирської гірки.
На заході можна було помітити як учасників у розкішних костюмах, так і тих, хто зробив собі лише специфічний макіяж.
Парад зомбі в Києві / Фото видань "Типовий Київ", "Апостроф", Дмитра Амідова, Alex Pank
Організатори, зважаючи на епідеміологічну ситуацію, закликали учасників утриматися від участі, якщо:
- у тих була слабкість у день заходу,
- не було зроблено жодної дози вакцинації,
- за тиждень був контакт із людиною, яка хворіє на коронавірус,
- вони проживають з людиною похилого віку.
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Як пройшов Парад зомбі в Києві: дивіться відео
Що таке Геловін ХелловінЦе релігійно-містичне кельтське свято, що відзначають щороку в ніч з 31 жовтня проти 1 листопада. Стародавні кельти вірили в те, що саме цієї ночі межа між світами мертвих і живих стає особливо тонкою і душі померлих можуть ненадовго повернутися в наш світ.
Слово Halloween утворилися від скорочення фрази All Hallows Even, де Even – скорочення від evening (вечір). Перекладається вона як "Вечір напередодні Дня всіх святих".